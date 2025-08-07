東京時間10:28現在 ＮＹ原油先物SEP 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝64.92（+0.57+0.89%） 中国がロシア産原油購入の場合の対応などをトランプ大統領が発言したことで、やや警戒感もあり反発。