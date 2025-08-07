「まるごと高知」は、2025年8月21日に開業15周年を迎えるのを記念し、記念Tシャツを販売します。 まるごと高知「記念Tシャツ」  ●販売場所高知県アンテナショップ「まるごと高知」(東京都中央区銀座1-3-13)ECサイト「おうちでまるごと高知」●デザインは3種類カラー：ブラック・サンドベージュ・インディゴサイズ：S・M・L●金額店頭価格 3,300円 「まるごと高知」は、2025年8月21日に開業15周年を迎えるのを