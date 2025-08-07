元アイドルの長沢菜々香（28）が7日、X（旧ツイッター）を更新。大惨事となりかねなかった路上での出来事についてつづった。長沢は「昨日、渋谷の工事現場の横歩いてたら、長さ10cm以上、太さ7センチくらいある釘が空から3本降ってきて、1m早く歩いてたら死んでた」（原文まま）と思わぬ出来事を振り返り、「怖すぎる。。友達と一緒に居たんだけど震えた…工事現場の近くもう絶対歩かないトラウマだよ」とつづった。この投稿に、