奥村組が３日続伸。年初来高値を連日で更新し、５０００円台に乗せる場面があった。同社は６日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比５．１％増の６９７億９２００万円、経常利益は同３．５倍の３９億８３００万円となった。大幅な増益で、経常利益の通期計画に対する進捗率は約３１％と順調な滑り出しとなっており、ポジティブに受け止めた投資家の買いが入った。前期か