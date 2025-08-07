エイチワンは５日ぶり反落。６日取引終了後に４～６月期連結決算を発表し、売上高は前年同期比１２．４％減の５０６億７７００万円、営業利益は同３９．３％減の２５億５６００万円となった。主力得意先向けの自動車フレームの生産量が減少したことが要因。為替が円高水準で推移したことも響いた。これが嫌気されている。 あわせて、米テキサス州に自動車部品の製造販売を担う子会社を設立すると発表した。２０