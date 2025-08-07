淀川製鋼所が大幅高で３連騰。一時９％近い上昇で１３０３円まで駆け上がり、２月１２日につけた１２１４円を払拭し約半年ぶりに年初来高値更新となった。同社は独立系鉄鋼メーカーで表面処理鋼板の大手だが、６日取引終了後に２６年３月期業績予想の修正を発表、最終利益は従来予想の１０４億円から１１５億円（前期比１５％減）に増額した。米関税政策による需給バランスへの影響が足もとで限定的なものにとどまっ