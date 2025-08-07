香川県高松市の中学校教諭の男が、女性の顔などを殴打しけがをさせた疑いで逮捕されました。 傷害の容疑で逮捕されたのは、高松市下田井町の中学校教諭の男（29）です。警察によりますと男は先月（7月）23日午後8時54分ごろから午後9時8分ごろまでの間、高松市内を移動中の車の中で、当時交際していた高松市内に住む30代の女性の顔や左肩を複数回殴打する暴行を加え、女性に打撲などのけがをさせた疑いが持たれています。事件の直