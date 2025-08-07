日傘を50年以上前から差し続けている渡口彦邦さん（筆者撮影）【写真を見る』愛用のベージュの日傘を差す元祖“日傘男子”の渡口さん夏になると無意識に口に出しているであろう「暑い」の言葉。そうだ、実際に暑いのだ。全国的には35度前後まで上がるのはもはや当たり前。7月24日にはなんと北海道各地で40度近い最高気温を記録した。携帯扇風機に空調服、ネッククーラーなどの比較的新しい防暑グッズも存在感を増しているが、中で