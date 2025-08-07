楽天銀行は急反発した。同社は６日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表。経常収益が前年同期比４０．８％増の５７５億４００万円、最終利益が同５４．１％増の１６８億３５００万円となった。増収増益になった業績が好感され、買われている。 ４～６月期は資金運用収益が大きく伸びた。運用資産の増加や日銀による政策金利の引き上げに伴う運用利回りの上昇などが追い風になった