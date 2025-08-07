午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１４５、値下がり銘柄数は４３１、変わらずは４４銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に保険、小売、その他製品、倉庫・運輸など。値下がりで目立つのは海運、精密機器、繊維など。 出所：MINKABU PRESS