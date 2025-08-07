瀬戸内地方は、湿った空気や前線の影響で雲が広がっています。昼過ぎ以降は次第に日差しが届き、晴れてくるでしょう。日中の最高気温は岡山と高松で36度、津山で37度の予想です。6日より気温が低くなりますが、猛烈な暑さは続くでしょう。岡山県と香川県には熱中症警戒アラートが発表されています。暑い時間帯の外出は避けて、涼しい場所で過ごすようにしてください。 8日はおおむね曇りで、雷雨のところがあるでしょう。朝