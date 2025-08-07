１２７、１２８期の新人選手を紹介する「Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ！新人競輪選手紹介」。男子の３回目は在所８位の新垣慶晃（ちかてる、２４＝沖縄）をピックアップ。２０００年生まれのミレニアムベビーの?うちなんちゅ?が輪界に旋風を吹き込む。沖縄に将来有望なルーキーが誕生した。新垣は今春、日本競輪選手養成所を在所８位の優秀な成績で卒業。５月からのルーキーシリーズを経て、７月玉野の本デビュー戦では先輩レーサーを