Medical DOC監修医がくも膜下出血の予防法などを解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「くも膜下出血の原因」となる可能性の高い食べ物はご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：中川 龍太郎（医療法人資生会 医員） 奈良県立医科大学卒業。臨床研修を経て、医療法人やわらぎ会、医療法人資生会南川医院に勤務。生活習慣病や肥満治療、予防医学、ヘルス