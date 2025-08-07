警視庁の検証結果で指摘された公安部の問題点機械製造会社「大川原化工機」（横浜市）を巡る冤罪事件で、外為法違反容疑で捜査した警視庁は7日、行き過ぎた捜査方針を軌道修正すべき立場の公安部長ら幹部を含め、部の捜査指揮系統の機能不全により違法な逮捕につながったとする検証結果を公表した。警視庁は、当時の公安部長ら退職者を含む関係者19人の処分を明らかにした。警視庁トップの迫田裕治警視総監は記者会見し、逮捕