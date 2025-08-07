デンカ [東証Ｐ] が8月7日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比53.7％減の16.7億円に大きく落ち込み、4-9月期(上期)計画の45億円に対する進捗率は37.1％となり、5年平均の39.4％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.0％→2.4％に悪化した。 株探ニュース