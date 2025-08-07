自衛隊が平時から円滑に利用できる「特定利用空港」について、県は、国から打診されていた山口宇部空港の指定を受け入れると発表しました。（7日）特定利用空港は、自衛隊が平時から必要に応じて円滑に利用できるようにするもので、これまでに全国11の空港が指定されています。指定されると、年に数回程度の自衛隊機による離発着訓練などが想定されています。国は去年10月、山口宇部空港を対象として検討していることを県に説明。