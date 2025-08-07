機械メーカー「大川原化工機」の冤罪事件をめぐり、警視庁の迫田裕治警視総監が記者会見を開き、「深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。迫田総監は冒頭、「逮捕された3人の方々捜査対象となった噴霧乾燥機の製造販売会社の関係者の方々に多大なご心労、ご負担をおかけしたことにつきまして、改めて深くお詫びを申し上げます。また、亡くなられた会社の顧問の方及び、そのご遺族の方々には心から哀悼の意を表します」と述べ、