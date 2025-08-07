WEBマンガサービス「ニコニコ漫画」にて、各人気ジャンルの1位を決定するユーザー参加型投票企画『みんなで決める！第2回・マンガ総選挙』の一般投票結果が7日、公開された。あわせて、7日〜14日の7日間にわたり、1位を獲得した作品の「受賞記念・無料話増量」キャンペーンが実施される。【画像】結果発表！各部門3位までの作品のマニフェスト今回のマンガ総選挙では、ニコニコ漫画で人気の高い「異世界」「ラブコメ」「グルメ