金属盗対策をさらに強化するため、警察庁はあらたな法律で本人確認が義務化される金属くず買い取り業者に加え、古物買い取り業者に対しても、電線やグレーチングと呼ばれる側溝の蓋、エアコンなどの室外機について、1万円未満の取引でも本人確認を必須とすることを決めました。警察庁によりますと、古物営業法では古物の買い取り業者に対し取引相手の本人確認と取引時の帳簿への記載を義務化していますが、業者の負担軽減のため1万