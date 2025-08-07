ユニバーサル ミュージックが、King & Princeの17枚目のシングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」を発売。初回限定盤には、ファンクラブで実施したアンケートの結果を参考に、メンバーが選曲した3曲のセルフカバーが収録されているほか、今作初の試みとして、初回限定LIVE盤には新規で撮り下ろしたライブ映像「Quiet Session Club」も収められています。 King & Prince ダブルAサイドシングル「What We Got