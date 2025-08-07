ホームセンター「コメリ」の2026年3月期第1四半期の業績が公表された。売り上げにあたる営業収益は前年比1.7％増の1093億円、営業利益は5.8％増の100億円となった。農業資材の販売が堅調に推移し、6月の高気温や早い梅雨明けもファン付きウエアや除草剤の売り上げ増に貢献した。8.31に「備蓄米販売リミット」が…進次郎農相は売れ残りにどう落とし前をつけるのか？同社は1952年に米穀商として創業した。63年からLPガス・石油の