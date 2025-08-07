7日午前4時35分ごろ、群馬県渋川市渋川の「関東電化工業」渋川工場で、従業員から「建屋の一部が爆発した」と119番があり、約4時間後に鎮火が確認された。渋川署によると従業員2人が搬送され、うち20代男性の死亡が病院で確認された。もう一人は40代男性で命に別条はない。署によると、死亡した男性は爆発した建屋内で作業していたとみられる。工場では化学製品を取り扱っているとの情報があり、爆発の原因を調べる。現場はJ