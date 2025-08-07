気象台は、午前10時53分に、大雨警報（浸水害）を釧路町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・釧路町に発表 7日10:53時点釧路地方では、7日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■釧路市釧路□大雨警報・土砂災害・浸水7日夕方にかけて警戒1時間最大雨量30mm■釧路町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水7日夕方にかけて警戒1時間最大雨量30mm