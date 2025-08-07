福岡県柳川市出身の詩人・北原白秋（１８８５〜１９４２年）が中学時代の教師に宛てた２０通のはがきが、柳川市隅町の柳川古文書館で初めて公開されている。関東大震災で自宅などが被災した様子や、柳川の歴史・文化を尋ねるなど、親しい関係がうかがえる。同古文書館は「生き生きとした豊かな感性が伝わるような文章なので、白秋の人柄の一端に触れてほしい」としている。（柿本高志）はがきは、白秋が在籍した当時の県立伝習