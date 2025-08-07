きょう未明からの大雨の影響で、交通機関に運転見合わせなどの影響が出ています。【北陸新幹線】（午後1時00分現在）金沢駅～長野駅で見合わせていた運転を再開敦賀駅～長野駅間の一部列車に遅れ【あいの風とやま鉄道】（午前11時30分現在）終日運休：福岡駅～金沢駅間運転見合わせ：滑川駅～泊駅間高岡駅～福岡駅間【JR】終日運休：城端線、氷見線、高山線【万葉線】通常運転復帰：