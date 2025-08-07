県は今年度、クマの出没件数が過去最多になっているとして8月7日、「クマ出没警戒警報」を発表、注意報から切り替えました。県によりますとことし4月から7月までの出没件数は、過去10年で最多となっていて、7月までの出没件数は629件が確認されています。この10年間で出没件数が600件を上回った年度はないということです。また県が実施した調査によるとクマのエサとなるブナの実は、今秋、県全体で凶作が予測されています。県は、