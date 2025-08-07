カンタス航空は、「夢の続きはオーストラリアでセール」を8月1日から14日まで開催する。対象路線と往復運賃は以下の通りで、いずれも燃油サーチャージ、諸税込。8月から2026年6月出発分が対象。カンタス航空は、東京/羽田〜シドニー線を1日2往復、東京/成田〜メルボルン・ブリスベン線を各1日1往復運航している。12月からは札幌/新千歳〜シドニー線の季節便を計画している。・東京/羽田発着（エコノミークラス、ビジネスクラスの順