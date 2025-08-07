お笑いコンビ・タカアンドトシが７日、東京・有楽町駅前広場で行われた「８月８日はマルちゃん焼きそばの日『焼きそばはマルちゃん』２０２５メディア発表会」に登壇し、マルちゃん焼きそばアンバサダーに就任した。東洋水産は８月７、８日の２日間限定で、食べ比べ体験イベントなどを東京会場（有楽町駅前広場）で、８日は関西会場（神戸サンキタ広場）でも開催する。登場したタカが「Ｈｉ！」とあいさつし、トシが「欧米か