ある韓国俳優が、既婚男性に女性を紹介し、家庭崩壊の原因を作ったという暴露が飛び出た。【衝撃】パク・シフの性スキャンダルとは時代劇から現代劇と、幅広い演技力で長年活躍してきた塩顔俳優パク・シフ（48）のことだ。「子を持つ男に女を紹介」発端は、8月5日に、あるインフルエンサーAがSNSに投稿した「快男児パク・シフよ、うちの家族がUNヴィレッジ（韓国の高級住宅街）に住んでいたときは“お義姉さん”って呼んでたよね？