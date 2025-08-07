元宮崎県知事でタレントの東国原英夫が６日、Ｘを更新。宮城県の村井嘉浩知事が、参政党の神谷宗幣代表に公開の意見交換を申し出たが、断られたと会見で明かしたことに「この公開討論は是非やってほしかった」と残念がった。東国原は、村井知事が、参政党・神谷代表が参院選の応援演説で「宮城県は水道事業を外資に売却した」などと発言したことに抗議し、神谷代表へ公開の意見交換を求めていたが、６日の記者会見で断られたと