元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が7日までにX（旧ツイッター）を更新。現在の思いをつぶやき、反響を呼んでいる。森は「自分の言葉には責任と思いやりを持てる人でありたいです」と一文だけ書いた。何か“含み”があるかのような印象を持ったユーザーもいたようで、唐突な感じもあるこの投稿に対し「何かあったっぽい！」「何があったんやろ？」「どうしたどうした」「どーしたどーした？」「！？急にどうした