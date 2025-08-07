【聖闘士聖衣神話EX レオ一輝-黄金聖衣の継承者-】 予約開始：8月8日16時 2026年1月 発売予定 価格：23,100円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「聖闘士聖衣神話EX レオ一輝-黄金聖衣の継承者-」を2026年1月に発売する。8月8日16時より予約を開始する予定で、価格は23,100円。 本製品は、アニメ「聖闘士星矢」より、獅子座（レオ）の黄金聖衣を装着した「