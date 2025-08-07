女優の菅野美穂（47歳）が、8月6日に放送された情報番組「おはよう朝日です」（朝日放送）に出演。“好きなUSJのアトラクションや場所”について語った。菅野はこの日、映画「近畿地方のある場所について」の宣伝を兼ねて、俳優・赤楚衛二と共に番組のインタビューに対応。映画が近畿地方を舞台にしているということで、“近畿での思い出”について質問を受ける。菅野は「最近は子どもと一緒にUSJや万博に行ったり」と話し、“