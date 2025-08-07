【Trio-Try-iT Figure ―金色の闇―】 2026年1月ごろ 展開予定 フリューは、プライズ「Trio-Try-iT Figure ―金色の闇―」を2026年1月ごろより展開を予定している。 本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」より、水着姿の金色の闇を、同社のプライズフィギュア「Trio-Try-iT（トリオトライト）」で商品化するもの。 今回同社のプライズ情