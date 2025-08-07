高松南警察署 駅員の男性に暴行を加えたとして、高松市伏石町の無職の男(52)が5日、現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は5日午前9時ごろ、高松市の駅付近の歩道で、駅員の男性(23)の首をつかむなど暴行を加えた疑いが持たれています。 男性が駅の利用者の女性から男に抱きつかれたと相談を受け、男を呼び止めたところ、いきなり暴行を受けたということです。男性にけがはありませんでした。 現場を見てい