【ナイロビ共同】西アフリカ・ガーナ中部のアシャンティ州で6日、ボアマ国防相やムハメド環境・科学技術相ら計8人が乗った軍用ヘリコプターが墜落し、全員が死亡した。ガーナ軍が発表した。墜落原因は不明で、軍当局が調査している。欧米メディアによると、ボアマ氏らはアシャンティ州の金鉱地帯で違法採掘に反対する啓発行事に参加予定だったという。