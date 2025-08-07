【ワシントン＝中根圭一】米保健福祉省は５日、傘下の生物医学先端研究開発局（ＢＡＲＤＡ）がメッセンジャーＲＮＡ（ｍＲＮＡ）ワクチンの開発を段階的に終了すると発表した。ワクチン懐疑派で知られるロバート・ケネディ・ジュニア厚生長官の政策方針が反映されることになった。ＢＡＲＤＡは、計約５億ドル（約７４０億円）相当のワクチン開発プロジェクト２２件への投資を停止する。ケネディ氏はｍＲＮＡワクチンの開発をや