【MLB】ドジャース 3−5 カージナルス（8月6日・日本時間7日／ロサンゼルス）【映像】豪快弾→奪三振ショーで飛び出た“静かなガッツポーズ”ドジャースの大谷翔平投手がカージナルス戦に「1番・投手」で先発登板。3回に自らのバットで試合をひっくり返すと、直後の4回には圧巻の三者連続三振。マウンド上で小さく拳を握る“静かなガッツポーズ”に、ファンからは「これぞエース」と称賛の声