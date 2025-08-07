100年以上の歴史を誇るCONVERSEが展開するブランド「CONVERSE TOKYO」と、創作集団CLAMPによる展覧会「CLAMP展 -SELECTION-」の夢のコラボが実現♡注目の限定アイテムは、グラフィックTシャツとスマートフォンストラップの2種類。キャラクターの世界観と日常使いしやすいデザイン性が融合し、ファンはもちろん、おしゃれに敏感な女性たちにもおすすめです。 キャラクターの世界を纏うTシャツ CONVERSE