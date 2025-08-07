歌手大塚愛（42）が7日、TBS系「プチブランチ」（月〜木曜午前9時55分）に出演し、近況を語った。大塚はオープニングから登場。司会の中尾明慶から「大塚さん、歌番組以外に出られるのは珍しいですね」と声をかけられると、「ねえ」と笑顔を見せた。最近は音楽以外の創作活動も始めており「絵だったり書道だったり、あとフラワーアレンジメントだったりとかを。去年初めて個展を開催して。今年もまた個展を開催したんですけど」と