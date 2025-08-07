中国南部の広東省広州市、東莞市、恵州市、汕尾市などではここ数日、大雨が続いて深刻な豪雨・洪水災害が発生し、重大な人的被害と物的損害をもたらしました。中国の災害救助活動を総括する国家防災減災救援委員会は8月6日午後、国家4級救援緊急対応を発動しました。国家発展改革委員会は広東省の洪水災害後の緊急復旧を支援するため、『国家自然災害救助緊急対策』と広東省の災害損失状況に基づいて、中央予算から1億元（約20億53