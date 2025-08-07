中日は7日、2026年公式ファンクラブ会員の募集を行うと発表した。▼ 全体募集期間・2025年9月19日（金）午前10時から2026年5月31日（日）午後11時59分まで（カジュアル会員は8月2日（日）まで）▼ 2026年の注目ポイント・中日ドラゴンズ公式ファンクラブは創設20周年。・入会特典グッズの一つで、FCスペシャルゲームで選手が着用するFCユニホーム・FCキャップを、20周年限定デザインに変更。11年ぶりのデザイン変更。