福岡県添田町の英彦山花園で、青や白の石化八重（せっかやえ）アジサイが見頃を迎えた。一般的に6、7月に咲く「梅雨の花」。霊峰英彦山の中腹にあり、酷暑の下界とは気温が5度違うという避暑地と、雨露が葉をしたたり落ちるイメージが重なり、来園者に一服の涼を届けている。茎や花が帯状に広くなっており、この形質を「石化」という。花が折り重なって咲くため、別名「十二単（ひとえ）」。江戸時代から日本で栽培されている