戦後80年特別企画展「戦争と、炭坑のマチ田川」の第3期「終戦、戦後復興と石炭」が、福岡県の田川市石炭・歴史博物館（同市伊田）で開かれている。市誕生時の資料や、戦後復興の象徴として歌われた炭坑節のレコードなどが炭鉱町の盛衰の歴史を物語っている。24日まで。田川市は終戦2年前の1943年、伊田町と後藤寺町が合併して発足。三井田川鉱業所伊田坑の出炭により発展した。企画展には、両町長が握手する写真、市制施行や