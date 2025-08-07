管内でフルーツ生産が盛んな福岡県警うきは署とJAにじは、農産物の盗難防止を呼びかけるポスターを公共施設などで掲示した。これから本格出荷を迎える梨やブドウ、柿などが盗難被害に遭わないよう、地域全体での見守りを呼びかけている。JAにじによると、単価の高い果物は盗難被害に遭いやすく、先月もうきは市で梨の盗難事件が発生し、うきは署が捜査している。ポスターは見慣れない人物や車両がうろついているのを見かけたら