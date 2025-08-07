福岡県大牟田市で全編撮影した映画「オオムタアツシの青春」が9月26日から全国公開されるのを前に、大牟田商工会議所と大牟田経済倶楽部（くらぶ）は7月31日、国道208号に面した大牟田商工会館の壁にPRポスターを設置した。9月19日からは県内先行上映も始まることから、同商議所は「ぜひ多くの方々に映画を見てもらいたい」と意気込む。映画は、失意の底にある男女の若者2人と高齢男性が、糖尿病を患いながらも前向きに生きる