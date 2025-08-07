不登校経験者の体験を基に製作された映画「絆王子と無限の一歩」（2024年）の上映会が8日、北九州市八幡西区黒崎の市立子どもの館（コムシティ7階）で開かれる。企画した市内唯一の県立定時制単位高校のひびき高（戸畑区）の生徒たちは「不登校について考える機会にしたい」と話す。映画は、登校できなくなった1人の少女を中心に、幼なじみや周りの不登校の生徒がそれぞれの思いをぶつけ合いながら向き合う物語。原作・プロデ