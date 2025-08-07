北九州ゆかりの作家、火野葦平（1906〜60）と林芙美子（1903〜51）の戦争体験を伝える特別企画展「ペンと戦争−火野葦平、林芙美子の場合」（西日本新聞社など後援）が、北九州市小倉北区の市立文学館で開かれている。戦地の様子を伝える従軍作家としての活動を、手書き原稿や出版物など計170点を通して紹介する。火野は芥川賞を受賞した「糞尿譚」（37年）が、林は「放浪記」（30年）がそれぞれベストセラーとなった。2人は37