PC周辺機器の接続規格「PCI Express(PCIe)」の仕様策定団体であるPCI-SIGが、「PCI Express 8.0(PCIe 8.0)」の暫定仕様を2025年8月5日(火)に公開しました。PCIe 8.0では最大1TB/秒での通信がサポートされます。PCI-SIG® Announces PCI Express® 8.0 Specification to Reach 256.0 GT/shttps://www.businesswire.com/news/home/20250805675479/en/PCI-SIG-Announces-PCI-Express-8.0-Specification-to-Reach-256.0-GTsPCI