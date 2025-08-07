J１アルビレックス新潟は８月７日、MF落合陸のJ２大分トリニータへの期限付き移籍を発表。なお、期間は2025年８月８日から2026年１月31日までとなっている。落合は柏レイソルアカデミー出身の26歳。関東サッカーリーグのVONDS市原、東京国際大を経て、23年に柏でプロキャリアをスタート。昨シーズンは水戸ホーリーホックにレンタルで移籍し、J２で31試合・５ゴールを記録した。その活躍が評価され、今季、新潟に完全移籍。し